"رئيس جامعة تبوك": ميزانية 2022 تؤكد السياسات السليمة والتخطيط الحكيم للاستدامة المالية

"الذيابي": نوّه بالدعم السخي لقطاع التعليم كونه ركيزة للتنمية وتحقيق مستهدفات الرؤية

أكد رئيس جامعة تبوك الأستاذ الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، أن ميزانية هذا العام 2022 جاءت لتؤكد السياسات المالية السليمة والتخطيط الحكيم، الذي ساهم في التعافي السريع من الأزمة الاقتصادية؛ محققًا بذلك التوازن الاقتصادي والاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل ورفع معدلات الناتج المحلي غير النفطي، كما جاءت محققة لتطلعات المواطنين من خلال توجيه هذه الميزانية لبناء القدرات الوطنية واستكمال البنى التحتية والاستمرار في دعم المشاريع التشغيلية.

وأضاف "الذيابي" أن حكومتنا الرشيدة خصصت هذا العام دعمًا سخيًّا لقطاع التعليم، فاق جميع القطاعات الأخرى؛ إيمانًا منها بأهمية التعليم في بناء الشعوب، وكونه ركيزة من ركائز التنمية المستدامة، ويحقق مستهدفات رؤية 2030، من خلال خطط قطاع التعليم التي تسعى وزارة التعليم إلى تحقيقها هذا العام، ومن أهمها إطلاق برنامج التلمذة الصناعي، وإنشاء أندية الموهبة والابتكار، واستهداف شراكات مع القطاع الصناعي والجهات الوطنية؛ لتقديم حلول وطنية وصناعية من خلال البحث العلمي، وإطلاق مبادرة لدعم الباحثين في الجامعات لتطوير الابتكارات التقنية وتحويلها إلى منتجات صناعية.

ووجّه شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما يوليانه من اهتمام كبير في كل ما من شأنه رفعة المواطن ورفاهيته؛ سائلًا الله عز وجل أن يُديم على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل حكومتنا الرشيدة.