"رومارينهو" يقود "الاتحاد" للعودة للمربع الذهبي.. بثنائية في مرمى "الباطن"

قاد المحترف البرازيلي رومارينهو ، فريقه الاتحاد للعودة من جديد للمربع الذهبي مؤقتاً بعد نهاية مباراة فريقه أمام الباطن.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم ضمن مباريات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز الاتحاد بهدفين لهدف.

أهداف المباراة سجلها اللاعب البرازيلي رومارينهو في شوط المباراة الثاني في الدقائق 54 و83، قبل أن يعدل محترف الباطن فابيو ابرو النتيجة بهدف لصالح فريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 93 من عمر المباراة.

بتلك النتيجة يرفع الاتحاد رصيده للنقطة 18 ليعلن عودته لمربع الكبار من جديد في انتظار نتائج منافسيه، فيما بقي رصيد الباطن عند النقطة ١١.