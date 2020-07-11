"بلدية الخميس" توضح ملابسات فيديو عمالة تجمع الطماطم من النفايات

أكدت اتخاذ الإجراءات النظامية كافة حيال ذلك ومصادرة وإتلاف 296 سلة

أوضح المتحدث الرسمي لبلدية خميس مشيط بدر آل خويلد القرني أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول بوسائل التواصل الاجتماعي عن وجود عمالة تستخرج الطماطم من صندوق النفايات، وتقوم بتعبئتها في صندوق بغرض إعادة بيعها، فإنه تم شخوص رئيس البلدية سليمان بن عبد الله الشهراني، ومدير النظافة العامة بالبلدية سعيد محمد الشهراني، فور تسجيل مقطع الفيديو، وتم التحقق من صحة الفيديو، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة حيال ذلك؛ إذ تمت مصادرة وإتلاف 296 سلة طماطم، إضافة إلى تطبيق الغرامة النظامية بحق مستثمر سوق الخضار ومتعهد النظافة بالسوق، واتخاذ الإجراءات والتدابير كافة الكفيلة بضمان عدم تكرار تلك المخالفة.

وأشار إلى أن العامل الظاهر بمقطع الفيديو هو أحد عمال متعهد النظافة بالسوق، وكان يقوم بفرز بعض عينات الطماطم الصالحة من الحاوية الخاصة بالخضراوات التالفة بغرض استخدامها الشخصي من قِبله. وأنه غير صحيح مطلقًا أنه يتم إعادة تعبئتها بغرض البيع كما ذُكر مقطع الفيديو.

وختم بأن البلدية حرصًا منها على التأكد من سلامة الخضراوات المعروضة فقد باشرت باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة كافة، وذلك بمصادرة كامل الكمية المعدة للبيع لضمان وصول غذاء صحي وآمن للمستهلكين كافة؛ لذا جرى التنبيه.