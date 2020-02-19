النصر ينتظر تعثر الهلال.. الأهلي يدفع الوحدة للمربع.. والاتحاد في منعطف خطر

"حمدالله " يجرد " قوميز " من الصدارة.. "سبق " تقرأ أبرز أحداث الجولة 18 من الدوري

حافظ الهلال على صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بعد أن بلغ النقطة 41 وسط مطاردة من غريمه التقليدي النصر ( 38 نقطة )، فيما يتساوى الأهلي والوحدة نقطياً ( 33 نقطة ) مع فارق الأهداف التي تصب لمصلحة الأهلي ( ثالثاً ) والوحدة ( رابعاً).

"سبق " تقرأ أبرز أحداث الدوري مع نهاية الجولة 18.

النصر يطارد الهلال بقوة

لازال الهلال متمسكاً بالصدارة ( الأقوى هجوماً )، لكن المستوى الفني الذي يقدمه الفريق لم يكن مقنعاً حتى هذه الجولة من الدور الثاني ( يحل ثانياً في مجموعته في دوري أبطال آسيا )، بينما يعيش النصر ( الأقوى دفاعاً ) أفضل حالاته سواء على المستوى المحلي أو الآسيوي.

انتفاضة أهلاوية وحداوية

يعيش الوحدة حالة من النشوة والتوازن بعد بلوغه مربع الكبار على حساب الأهلي.

ويأمل فرسان مكة خطف بطاقة تأهلهم لدوري أبطال آسيا، بينما يسعى الأهلي إلى إعادة البوصلة نحو المنافسة على القمة بعد رحيل المدير الفني السويسري " جروس "، والحفاظ على صدارة مجموعته في دوري الأبطال.

قمة القصيم عنوانها " مفترق طرق "

يشعل فارق النقطتين بين قطبي القصيم الرائد والتعاون في الجولة 19 المواجهة ( ديربي القصيم ) حيث سيكون الانتصار دافعاً قوياً نحو مربع الكبار.

وإن كان الرائد هو الأقرب بعد أن شهد صعوداً في المستوى الفني والمقرون بالنتائج الإيجابية في الدور الثاني وتخطي مناطق الوسط.

الاتحاد الجديد

أمام الهلال سيكون الاتحاد على موعد جديد بقيادة المدير الفني " فابيو كاريلي " فتخطي عقبة المستضيف ( المتصدر ) تدفع الفريق خطوتين نحو مناطق الأمان ( الوسط )، وربما تكون نقطة تحول، بينما التعثر يضاعف الجراح.

فارق النقطة بين الثلاثي

لازال الفتح يقبع في ذيل قائمة الترتيب بـ12 نقطة، كما أن ضمك والعدالة ليس بأفضل حالاً من الفتح، حيث فارق النقطة بين الثلاثة يؤهل الجميع لتبادل المراكز.

حمدالله يوسع الفارق مع " قوميز "

بلغ مهاجم النصر المغربي عبدالرزاق حمدالله الهدف الـ16 في قائمة الهدافين، بينما جاء مهاجم الهلال الفرنسي " قوميز" ثانياً برصيد 14 هدفاً، وهداف الأهلي السوري عمر السومة ثالثاً برصيد 11 هدفاً.