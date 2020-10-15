بقيادة العطوي .. الاتفاق يكثف إعداده لمواجهة الاتحاد

في افتتاح الجولة الأولى من الدوري

كثف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تحت قيادة المدرب الوطني خالد العطوي إعداده لمواجهة فريق الاتحاد ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2020 / 2021.

وكان التدريب الذي أُقيم مساء اليوم الخميس على ملعب عبد الله الدبل بالنادي، واشتمل على الإحماء وتمارين لياقية مع المعد البدني، ثم قسم "العطوي" لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية، ثم خاض الفريق مناورة تكتيكية على ثلثي الملعب، واختتم التدريب بتنفيذ عددٍ من اللاعبين تدريب الكرات الثابتة والمتحركة على حراس المرمى.

من جهة ثانية يُعقد غدًا الجمعة في تمام الساعة 4:00 مساءً المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الاتفاق أمام الاتحاد والتي ستجمعهما مساء يوم الأحد المقبل على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.