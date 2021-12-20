





8

يبلغ عمره 100 عام.. ورث تربية الإبل من والده وورّثها إلى أبنائه وأحفاده

الدوسري.. أكبر مالك إبل يشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

أصبح مالك الإبل مسعود بن سالم الدوسري، البالغ من العمر قرابة 100 عام، المشارك الأكبر سناً، في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، بنسخته السادسة الذي يقام في منطقة الصياهد شمال شرق الرياض.

وتعلم الدوسري تربية الإبل من نشأته، حيث ورثها من والده وورثها إلى أبنائه وأحفاده.

وأوضح مسعود الدوسري، أنه يشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل للمرة الأولى، حيث يُنافس في فئة الصفر على كأس النادي، مشيراً إلى أن الفرديات التي يشارك بها من إنتاج سلالات إبله.

وأشاد الدوسري بالنقلة النوعية التي أحدثها رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، من جهة تنوع المسابقات في المهرجان، وتخصيص شوط للمنتجين من الملاك.

وتحدث مسعود عن الفوارق في تربية الإبل بين الماضي والحاضر، وقال: "سابقاً تربية الإبل تعتمد على المناطق التي يتوفر بها الماء والأعشاب، حيث يقودها صاحبها مسافات طويلة، لعدم وجود الأعلاف الصناعية في ذلك الوقت".