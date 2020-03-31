"كورونا" يخضع رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي للحجر الصحي

حضر اجتماعاً شارك فيه مصاب

خضع رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي، وقائد الجبهة الداخلية للحجر الصحي، اليوم (الثلاثاء)، بعد لقائهما ضابطاً مصاباً بفيروس كورونا الجديد.

أوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، على "تويتر"، أن "كوخافي" سيحجر عليه بمكتبه بعد حضور اجتماع قبل 10 أيام تأكد إصابة أحد المشاركين فيه.