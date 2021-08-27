"الأرصاد": أمطار غزيرة إلى متوسطة على جازان

تشمل عدداً من المحافظات وتستمر حتى 8 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة جازان، اليوم، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول، على مدينة جيزان.

وتشمل الحالة محافظات: صبيا، والحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، والمناطق الساحلية، والطرق المفتوحة.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443 01:21 PM

تشمل عدداً من المحافظات وتستمر حتى 8 مساءً

"الأرصاد": أمطار غزيرة إلى متوسطة على جازان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة جازان، اليوم، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول، على مدينة جيزان.

وتشمل الحالة محافظات: صبيا، والحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، والمناطق الساحلية، والطرق المفتوحة.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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