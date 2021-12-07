"آل مرزوق" يشكر "الشايع " على مشاركته المتميزة بالمؤتمر التقنى السعودى

تلقى الإعلامى أحمد عبدالعزيز الشايع عضو المجلس الإعلامي الاستشاري بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وعضو اللجنة الإعلامية بالمؤتمر والمعرض التقني السعودي التاسع شهادة شكر وتقدير من نائب المحافظ لسياسات التدريب والجودة رئيس اللجنة العليا التوجيهية للمؤتمر الدكتور عبدالله بن مستور آل مرزوق على مشاركته المتميزة.

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07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443 11:11 PM

"آل مرزوق" يشكر "الشايع " على مشاركته المتميزة بالمؤتمر التقنى السعودى

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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تلقى الإعلامى أحمد عبدالعزيز الشايع عضو المجلس الإعلامي الاستشاري بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وعضو اللجنة الإعلامية بالمؤتمر والمعرض التقني السعودي التاسع شهادة شكر وتقدير من نائب المحافظ لسياسات التدريب والجودة رئيس اللجنة العليا التوجيهية للمؤتمر الدكتور عبدالله بن مستور آل مرزوق على مشاركته المتميزة.

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