"آل مرزوق" يشكر "الشايع " على مشاركته المتميزة بالمؤتمر التقنى السعودى

تلقى الإعلامى أحمد عبدالعزيز الشايع عضو المجلس الإعلامي الاستشاري بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وعضو اللجنة الإعلامية بالمؤتمر والمعرض التقني السعودي التاسع شهادة شكر وتقدير من نائب المحافظ لسياسات التدريب والجودة رئيس اللجنة العليا التوجيهية للمؤتمر الدكتور عبدالله بن مستور آل مرزوق على مشاركته المتميزة.