بالفيديو.. نجاح أول لقاح سعودي مضاد لكورونا في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

توصل إليه فريق من معهد الأبحاث والاستشارات الطبية بقيادة د. إيمان المنصور

أعلنت جامعة الإمام عــبدالرحــمن بن فيصل بالدمام، أن فريقاً من معهد الأبحاث والاستشارات الطبية، نجح في التوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وقالت الجامعة، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "نجاح فريق بحثي من معهد الأبحاث والاستشارات الطبية في #جامعة_الإمام_عبدالرحمن_بن_فيصل، بقيادة د. إيمان المنصور؛ في التوصل إلى لقاح سعودي مضاد لفيروس #كورونا COVID-19، حيث تمّ الانتهاء من الدراسات قبل السريرية ونشر البحث، وستبدأ التجارب السريرية بعد أخذ الموافقات اللازمة".