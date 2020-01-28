"ترامب" يعلن خطته للسلام في الشرق الأوسط.. اليوم الثلاثاء

وصفها بأنها "منطقية جدًّا للجميع"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إنه سيعلن خطته للسلام في الشرق الأوسط التي تأجلت طويلًا يوم الثلاثاء، وعبّر عن اعتقاده بأن الفلسطينيين سيوافقون عليها في نهاية الأمر؛ رغم رفضهم الراهن.

وقال ترامب الذي كان جالسًا بجانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض: إن خطته "منطقية جدًّا للجميع". وأضاف أنه بالنسبة للفلسطينيين "فإنهم سيرغبون فيها في نهاية الأمر"؛ بيد أنه أحجَمَ عن تفسير كيف ستكون جيدة لهم.

وسيُدلي ترامب بتصريحات مشتركة مع نتنياهو في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، للكشف عن ملامح خطته التي يهدف المسؤولون الأمريكيون لأن تُعطي قوة دفع نحو حل أحد أكثر الصراعات تعقيدًا في العالم.

ويخشى الفلسطينيون أن تُبدد الخطة آمالهم في إقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

وقال ترامب "(الفلسطينيون) لن يرغبوا بها في البداية.. ولكن أعتقد أنهم (سيوافقون عليها) في النهاية.. إنها جيدة بالنسبة لهم. في الواقع هي جيدة للغاية لهم؛ لذا سنرى ماذا سيحدث. والآن نحن لا نبرم صفقة دونهم وهذا حسن".

وأضاف ترامب: "نعتقد أن هناك احتمالًا كبيرًا في أنهم سيرغبون فيها".