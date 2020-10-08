وزير الخارجية يودع سفير عمان بالمملكة لانتهاء فترة عمله

نوه بالجهود التي بذلها في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بالرياض اليوم، سفير سلطنة عمان لدى المملكة أحمد بن هلال البوسعيدي، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده لدى المملكة.

ونوه وزير الخارجية، خلال الاستقبال، إلى الجهود التي بذلها السفير البوسعيدي في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، منوهًا إلى عمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين، ومتمنيًا له دوام التوفيق والنجاح.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.