جدة.. 11,898 جولة ميدانية تغلق 52 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية

خلال حملات الرقابة الميدانية التي نفذتها الأمانة لمتابعة تطبيق الإجراءات

نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة الأسبوع الماضي 11,898 جولة رقابية أسفرت عن إغلاق 52 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 70 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، مؤكدة تواصل الجهود لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.