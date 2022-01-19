انتشار "كورونا" في الأمريكتين وصل إلى مستويات غير مسبوقة

الفيروس أنهى حياة 15 ألف مريض خلال أسبوع

أعلنت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، اليوم (الأربعاء)، أن معدل الإصابات بكوفيد-19 يتزايد في الأمريكتين، وأنه وصل إلى مستويات قياسية جديدة بتسجيل 7.2 مليون إصابة جديدة، وأكثر من 15 ألف وفاة بالمرض في الأسبوع الماضي.

وأوضحت المنظمة أن منطقة الكاريبي تشهد أكبر زيادة في حالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة.

من جهة أخرى، أفادت مديرة المنظمة كاريسا إتيان، في إفادة صحفية بأن الفيروس ينتشر بوتيرة أكبر من أي وقت مضى، وفقًا لـ"رويترز".

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19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443 09:32 PM

الفيروس أنهى حياة 15 ألف مريض خلال أسبوع

انتشار "كورونا" في الأمريكتين وصل إلى مستويات غير مسبوقة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، اليوم (الأربعاء)، أن معدل الإصابات بكوفيد-19 يتزايد في الأمريكتين، وأنه وصل إلى مستويات قياسية جديدة بتسجيل 7.2 مليون إصابة جديدة، وأكثر من 15 ألف وفاة بالمرض في الأسبوع الماضي.

وأوضحت المنظمة أن منطقة الكاريبي تشهد أكبر زيادة في حالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة.

من جهة أخرى، أفادت مديرة المنظمة كاريسا إتيان، في إفادة صحفية بأن الفيروس ينتشر بوتيرة أكبر من أي وقت مضى، وفقًا لـ"رويترز".

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