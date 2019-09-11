"سلطان للخدمات الإنسانية" تشارك في ملتقى الصحة العالمي بالرياض

تحت شعار "إعادة التعريف ومستقبل الرعاية"

تشارك مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية، في ملتقى الصحة العالمي، تحت شعار "إعادة التعريف ومستقبل الرعاية الصحية"، والمنعقد حالياً في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر الحالي.

وتنظم مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية، في ملتقى الصحة العالمي، معرضاً تعريفياً وتوعوياً للزوار، تقدم من خلاله العديد من الخدمات والأركان التعريفية منها: ركن مركز الجراحات المتقدمة، ويحتوي على المعلومات الخاصة بالخدمات الجراحية كجراحات العظام والعمود الفقري والتكميم، وركن مركز التأهيل والاستشارات التأهيلية حيث يعطي الزوار نبذة عن برامج التأهيل للكبار والأطفال والنساء، كذلك خدمات مركز الأمير سلطان للأطراف الصناعية.

ويركّز الملتقى على واقع الاستثمار الصحي في المملكة، بمشاركة أهم صنّاع القرار المحليين والعالميين في تطوير قطاع الرعاية الصحية، والمستثمرين، والموزعين، ومصنعي الأجهزة الطبية، والأطباء، ومديري المستشفيات، والمساهمين في تقديم الرعاية الصحية.