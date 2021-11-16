والد الفتى المفقود في السليمانية يناشد أهالي تبوك مساعدته

يعاني اضطرابًا نفسيًّا

ناشد المواطن ناصر العنزي أهالي تبوك البحث عن ابنه (باسل) ذي الخمسة عشر عامًا، الذي خرج من منزل ذويه بحي السليمانية عند الثانية عشرة ظهر اليوم الثلاثاء.

وأضاف والد الفتى في حديثه لـ"سبق" بأن ابنه يعاني اضطرابًا نفسيًّا، وأنهم حديثو السكن في تبوك، ولا يعرفون بها أحدًا بعد انتقالهم مؤخرًا من محافظة تيماء.

وناشد أهالي تبوك عبر "سبق" أن يساعدوه في الاستدلال على ابنه، مطالبًا مَن يتعرف عليه بأن يوصله للشرطة، أو يتصل على رقم والده /

0534288086.