نجاة 9 أشخاص بـ"إخلال قنا" سقط جبل على منزلهم بفعل الأمطار.. والخطر لا يزال قائمًا

الدفاع المدني باشر الحالة وقدم الإيواء.. وجمعية خيرية منحتهم مساعدة مالية

تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدها مركز "إخلال" بقنا في سقوط جزءٍ من أحد الجبال على منزل أرملة وأبنائها؛ ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمنزل وتهدم أجزاء كبيرة منه.

واستنكرت الأسرة - المكونة من الأم و8 أبناء- التي نجت من الموت بأعجوبة غياب رئيس المركز عن المشهد، مؤكدة وقوف الدفاع المدني والذي قدم لهم إيواءً بالتنسيق مع الجهة المعنية.

وقال أحد أبناء الأرملة لـ"سبق" إن انهيار جبل ملاصق لمسكنهم بسبب هطول الأمطار يوم أمس أدى إلى تهدم أجزاء من المنزل، وتلف بعض الأجهزة في الوقت الذي لم يصب فيه أحد بأذى ولله الحمد.

وأكد مغادرتهم المنزل المنهار إلى منزل أحد أقاربهم، مطالبين الجهات المعنية بإصدار تقرير عن مدى سلامة المنزل ورفع الأنقاض ومعالجة الوضع القائم؛ حيث لا يزال الجبل يشكل خطورة على المنزل والأسرة.

وأضاف أن الدفاع المدني باشر الحالة وقدم إيواء لهم إلى جانب الجمعية الخيرية التي قدمت بدورها مساعدة مالية فورية.

من جهة أخرى، أكد محمد بن علي آل زياد مدير جمعية البر الخيرية بقنا أنه وقف على المنزل وأبدى استعداد الجمعية باستئجار منزل للأسرة في حالة رغبتها في ذلك إلى أن يتم معالجة وضع مسكنهم، مؤكدًا أن مساعدة المتضررين ودعمهم وفق الإمكانات المتاحة يأتي ضمن مهام الجمعية.

وقال: قمنا بتقديم مساعدة مالية عاجلة للأسرة إضافة إلى حصر احتياجاتها الضرورية لتأمينها خصوصًا أنهم مقبلون على مناسبة عيد الفطر المبارك.