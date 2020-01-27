مرشح لرئاسة المجموعة .. "الغامدي" أول سعودي يفوز بـ "مفاتيح الكونسيرج"

أبدى سعادته وقال: هدفنا عبر المنظمة مواكبة السعودية أرقى المستويات السياحية

أعلن في جدة، أمس، ترشيح شاب سعودي لرئاسة مجموعة الكونسيرج الدولية في السعودية.

وجاء ترشيح الشاب يحيى محمد الغامدي؛ خلال احتفالية ولقاء عُقد مساء أمس بجدة؛ حيث أعلن انتخابه رئيساً لمجموعة الكونسيرج في السعودية، بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة مكة المكرّمة، وكلية السياحة بجامعة الملك عبدالعزيز، بحضور مدير الهيئة العامة للسياحة والاثار في منطقة مكة المكرّمة محمد العمري؛ ورئيس اتحاد الكونسيرج في دولة الإمارات والخليج العربي وآسيا آبي سام؛ ومدير إدارة الموارد البشرية هتان باعكضه.

وتمّ خلال الاحتفال تتويج الفائزين بمفاتيح الكونسيرج الذهبية وتتويج يحيى الغامدي كأول سعودي يحصل على جائزة المفاتيح الذهبية التي كان مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، سلّمها له خلال استقباله الغامدي في وقت سابق.

وعبّر الشاب يحيى الغامدي؛ عن سعادته بحصوله على جائزة المفاتيح الذهبية "الكونسيرج الدولية" كأول سعودي؛ مشيراً إلى أن أهداف منظمة الإرشاد السياحي "الكونسيرج" في السعودية التي تعمل تحت مظلة الهيئة العامة للسياحة والآثار تعمل على تعريف المجتمع بأهمية الخدمات الاستعلامية للإرشاد السياحي "الكونسيرج" وتقنيتها في المملكة العربية السعودية بما يواكب أرقى المستويات الخدماتية العالمية.

وأضاف: "كما تهدف إلى الاستفادة من الخبرات الوطنية والوصول لمصاف الدول المتقدمة في قطاع السياحة من خلال تقديم الخدمات الاستعلامية للإرشاد السياحي وتأهيل المرشدين السياحيين وإعدادهم للإرشاد من خلال إقامة الدورات التدريبية والجولات الميدانية بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص بما يحقق رؤية المملكة 2030 وتوفير عدد كبير من فرص العمل للشباب السعودي، وتعريف الزوّار والسياح للمملكة والمجتمع بمعالم وآثار المناطق ومعالم السيرة المكانية وتنفيذ الجولات والرحلات السياحية".

يُشار إلى أن "الكونسيرج" هي منظمة دولية غير ربحية اعتُمدت في فرنسا عام 1952م، ويبلغ عدد أعضائها أكثر من 4 آلاف عضو في 80 دولة حول العالم تهتم بالتطوير المهني وتحسين خدمات الضيوف في مجالي الفندقة والسياحة، ويخضع الفائزون بمفاتيح الكونسيرج الذهبية لاختبارات شاملة وسنوات من الخبرة والجودة في تقديم الخدمات قبل ترشيحهم لها، ويخدم أعضاء الكونسيرج أكثر من 100 مليون ضيف حول العالم.