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قال: لا يمكن معالجة ملف إيران النووي دون معالجة ملف استقرار المنطقة

الرئيس الفرنسي قبل مغادرته جدة: اقترحنا إشراك حلفائنا ومنهم السعودية في محادثات إقليمية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في تصريحات له بجدة اليوم، لا يمكن معالجة ملف إيران النووي دون معالجة ملف استقرار المنطقة.

وأضاف "ماكرون"، قبل مغادرته جدة: "اقترحنا إشراك حلفائنا ومنهم السعودية في محادثات إقليمية."

وقد غادر الرئيس الفرنسي جدة وكان في وداعه, الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة, الوزير المرافق, وأمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري, وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فهد الرويلي, والسفير الفرنسي لدى المملكة لودوفيك بوي, ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور, ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.