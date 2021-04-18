500 متطوع يشاركون في توزيع مليون وجبة إفطار بالطرقات الرئيسة والإشارات

ضمن برنامج مركز المسؤولية الاجتماعية للتقليل من نسبة الحوادث قبل الإفطار

يواصل برنامج إفطار صائم الذي ينفّذه المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية توزيع مليون وجبة في الشوارع والطرقات الرئيسة والإشارات، فيما سيتم توزيع عدد من هذه الوجبات في بعض الأحياء المحتاجة.

وترعى البرنامج "مساعي" أوقاف موسى بن عبدالعزيز الموسى من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية.

ويهدف برنامج "إفطار صائم"، إلى التقليل من نسبة الحوادث في الطرقات، خاصة قبل وقت الإفطار، الذي تزداد فيه نسبة الحوادث وأيضاً لمساعدة بعض الأسر.

وسيتم التوزيع في عدد من مدن المملكة بهدف توسيع دائرة الفائدة من الحملة، ويشارك فيها أكثر من ٥٠٠ متطوع تم تدريبهم وتأهيلهم.