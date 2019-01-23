تسارع وتيرة فرار رؤوس الأموال من تركيا.. 3.6 مليارات دولار غادرت

وفق تقرير أصدره وقف الأبحاث الاقتصادية التابع لاتحاد الغرف

ارتفعت قيمة رؤوس الأموال المحلية التي خرجت من السوق التركي إلى 3.6 مليارات دولار أمريكي، بزيادة قدرت بنحو 33%.

ونشر وقف الأبحاث الاقتصادية السياسية في تركيا التابع لاتحاد الغرف والبورصات تقريرًا حول التطورات التي شهدتها الاستثمارات المتدفقة إلى تركيا أو الهاربة منها بشكل مباشر خلال عام يناير 2019.

وبحسب التقرير فقد تدفقت على تركيا 10 مليارات و922 مليون دولار أمريكي استثمارات في نهاية عام 2017، بينما خرج من السوق التركي استثمارات محلية بقيمة 2.7 مليار دولار أمريكي، وبالمقارنة بالعام السابق يظهر تسجيل رؤوس أموال أجنبية متدفقة بقيمة 11 ملياراً و89 مليون دولار أمريكي بزيادة بلغت 167 مليون دولار أمريكي، كما ارتفعت قيمة رؤوس الأموال المحلية الهاربة من السوق التركية بنحو 897 مليون دولار أمريكي، لتصل إلى ثلاثة مليارات و598 مليون دولار أمريكي.

ووفق ما أوردته صحيفة "زمان"، كشف التقرير عن حدوث اضطراب غير طبيعي في رؤوس الأموال المحلية والأجنبية المتدفقة إلى تركيا والفارة منها، لافتًا إلى الاستثمارات الأجنبية موجودة في تركيا، بينما الاستثمارات المحلية تنفذ مشروعات في دول أخرى.

وبحسب التقرير زادت قيمة الاستثمارات التي ينفذها المستثمرون المحليون في الدول الأخرى، في فترة 11 شهرًا تشمل الفترة بين شهري يناير ونوفمبر 2018، بقيمة 745 مليون دولار أمريكي عن الفترة نفسها من العام 2017، لتسجل ثلاثة مليارات و585 مليون دولار أمريكي.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى تركيا، فقد تراجعت خلال الفترة نفسها بنسبة مليار و135 مليون دولار أمريكي لتسجل 65 ملياراً و438 مليون دولار أمريكي بعد أن كانت 66 ملياراً و573 مليون دولار أمريكي.

وكانت "واشنطن بوست" الأمريكية قد قالت في تقرير لها عن تركيا خلال الأيام الأخيرة: الأتراك يأخذون مهاراتهم وممتلكاتهم ويغادرون البلاد في مجموعات.