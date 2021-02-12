17 حالة تعافٍ جديدة تُخفض الحالات النشطة في مكة

تسجيل 11 إصابة.. ووفاة وحيدة خلال الـ 24 ساعة الماضية

شهدت مكة المكرمة، اليوم، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 17 حالة تماثلت للشفاء، وحالة وفاة وحيدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وتراجعت الحالات النشطة في مكة لتصل، اليوم، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة، إلى 95 حالة نشطة، بعد أن شهدت تسجيل 17 حالة تعافٍ جديدة.

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12 فبراير 2021 - 30 جمادى الآخر 1442 05:42 PM

تسجيل 11 إصابة.. ووفاة وحيدة خلال الـ 24 ساعة الماضية

17 حالة تعافٍ جديدة تُخفض الحالات النشطة في مكة

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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شهدت مكة المكرمة، اليوم، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 17 حالة تماثلت للشفاء، وحالة وفاة وحيدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وتراجعت الحالات النشطة في مكة لتصل، اليوم، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة، إلى 95 حالة نشطة، بعد أن شهدت تسجيل 17 حالة تعافٍ جديدة.

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