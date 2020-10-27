مالي تسجل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

إجمالي الإصابات بلغ 3499 حالة والوفيات 133 شخصًا

سجّلت مالي تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة المالية في بيان، يوم الاثنين، أنّ إجمالي حالات الإصابات بفيروس كورونا بلغ 3499 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات 133 حالة.

