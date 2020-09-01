"تعليم مكة" تؤكد عدم تعطل المدرسة في حال إصابة أحد منسوبيها بكورونا

"الزائدي": عند ازدياد الإصابات الرجوع للإدارة التعليمية للتوجيه بالمناسب

أكد مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، عدم تعطل المدرسة عن السير في تحقيق أهدافها حتى في وجود إصابة لأحد منسوبيها بفيروس كورونا المستجدّ.

جاء ذلك في تعميم اطلعت "سبق" عليه، حيث قال فيه مدير تعليم مكة، إنه "لوحظ من خلال الزيارات المدرسية والإحصاءات اليومية التي تصلنا ضعف تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية في كثير من المدارس، مما أدى إلى حدوث إصابات بين منسوبيها بفيروس كورونا المستجد".

وشدد " الزائدي" على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بين منسوبي المدرسة وزوارها، وتطبيق التباعد الجسدي ولبس الكمامات.

وأكد عدم تعطل المدرسة عن السير في تحقيق أهدافها حتى في وجود إصابة لأحد منسوبيها، لافتاً إلى أنه في حال زيادة عدد الإصابات بالفيروس في المدرسة يتم الرجوع للإدارة التعليمية للتوجيه بالإجراء المناسب.

وكانت ثلاث مدارس بمكة المكرمة قد شهدت إصابات بفيروس كورونا المستجد بين منسوبيها، ما تسبب ذلك في ربكة في بعض المدارس وتعليق في أخرى، وسط مطالبات بتحرُّك مكاتب التعليم للتأكّد من تطبيق الإجراءات والبروتوكولات المعتمدة للتعامل مع مثل هذه الحالات في المدارس.



