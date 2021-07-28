"الفيصل" يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية بحضور نائبه

تخلله استعراض لأعمال الجهات والتحديات التي واجهتها

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، اليوم الأربعاء، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، اجتماع لجنة الحج المركزية، والذي تخلله استعراض لأعمال الجهات خلال حج 1442هـ

واطلع أمير منطقة مكة المكرمة على أعمال الجهات والتحديات التي واجهتها في التنفيذ خلال حج هذا العام، كما جرت مناقشة آليات تلافيها في حج العام المقبل.