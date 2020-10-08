المغرب تسجل 2929 إصابة جديدة بكورونا و47 وفاة

1376 مصابًا جديدًا بالفيروس في لبنان و6 وفيات

سجلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 2929 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء في البلاد إلى 142 ألفًا و935.

وأوضحت الصحة المغربية أنها سجلت أيضًا 47 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 2486، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 120 ألفًا و275، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 20 ألفًا و192.

كما سجّلت لبنان 1376 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 49744 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 21625، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 439 حالة بعد تسجيل 6 حالات وفاة.