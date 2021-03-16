صافرتا الخضير والشمراني تضبطان مواجهتي النصر والاتحاد

اليوم في ربع نهائي الكأس

كلفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم طواقم تحكيم لقيادة مباريات اليوم الأخير من الدور ربع النهائي في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتضبط صافرة الحكم تركي الخضير مباراة النصر مع العين على ملعب مرسول بارك في الرياض.

فيما يقود الحكم ماجد الشمراني مباراة الاتحاد والفتح على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة.