شاهد ما فعلته ناقة رأت صاحبها الذي باعها منذ فترة

أظهر مقطع فيديو مؤثر تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة وفاء ناقة وردّة فعلها عندما رأت صاحبها الذي باعها منذ فترة في إحدى مناطق السعودية

وظهر في المقطع، الناقة وهي تحتضن صاحبها بطريقة مؤثرة، وكان الشخص الذي صور الفيديو قال: إنهم حاولوا تخليصها من صاحبها، لكن دون جدوى وبقيت متمسكة به؛ بسبب حبها له.

وإذا نظرت إلى الناقة واحتضانها لصاحبها تظن أنها تبكي بالدموع لرؤيته بعد مرور الزمن.