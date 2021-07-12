شاهد.. انقلاب دبابة مجنزرة بأحد شوارع روسيا دون إصابات

خلال نقلها على مقطورة بمدينة يوجنو ساخالينسك شرقي البلاد

أظهر مقطع فيديو مشهد انقلاب دبابة مجنزرة من مقطورة على الطريق العام في أثناء نقلها، في مدينة يوجنو ساخالينسك، بشرق روسيا، بحسب وسائل إعلام.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصادر قولها، إن الحادث وقع عند مدخل المدينة، صباح اليوم، في الساعة السابعة بتوقيت موسكو، دون وقوع إصابات وفقما أفادت "روسيا اليوم".

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12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442 11:38 AM

خلال نقلها على مقطورة بمدينة يوجنو ساخالينسك شرقي البلاد

شاهد.. انقلاب دبابة مجنزرة بأحد شوارع روسيا دون إصابات

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أظهر مقطع فيديو مشهد انقلاب دبابة مجنزرة من مقطورة على الطريق العام في أثناء نقلها، في مدينة يوجنو ساخالينسك، بشرق روسيا، بحسب وسائل إعلام.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصادر قولها، إن الحادث وقع عند مدخل المدينة، صباح اليوم، في الساعة السابعة بتوقيت موسكو، دون وقوع إصابات وفقما أفادت "روسيا اليوم".

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