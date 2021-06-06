"تعليم عسير" يحصد المركز الأول في بطولة الروبوت العالمية "FTC"

على مستوى المملكة عبر فريق "talent team" وفاز بجائزة تحدي الصعاب

حققت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ممثلة في النشاط الطلابي- العلمي للبنين وعبر فريق "talent team" من مدارس شركة مواهب التربية، المركز الأول على مستوى المملكة في بطولة الروبوت العالمية "FTC"، وحصدت جائزة تحدي الصعاب.

وقدّم المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني، التهنئة للفريق الفائز والجهات الداعمة، مثمناً جهودهم في تحقيق هذا المنجز، لافتاً إلى أن هذه الإنجازات تضاف إلى سلسلة من المراكز المتقدمة التي حققها تعليم المنطقة على المستويات المحلية والخليجية والعربية والعالمية.

الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير

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06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442 01:07 PM

على مستوى المملكة عبر فريق "talent team" وفاز بجائزة تحدي الصعاب

"تعليم عسير" يحصد المركز الأول في بطولة الروبوت العالمية "FTC"

بندر آل عوض

عسير

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حققت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ممثلة في النشاط الطلابي- العلمي للبنين وعبر فريق "talent team" من مدارس شركة مواهب التربية، المركز الأول على مستوى المملكة في بطولة الروبوت العالمية "FTC"، وحصدت جائزة تحدي الصعاب.

وقدّم المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني، التهنئة للفريق الفائز والجهات الداعمة، مثمناً جهودهم في تحقيق هذا المنجز، لافتاً إلى أن هذه الإنجازات تضاف إلى سلسلة من المراكز المتقدمة التي حققها تعليم المنطقة على المستويات المحلية والخليجية والعربية والعالمية.

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الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير

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