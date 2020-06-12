في السعودية.. 27 ألف فحص كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

ارتفاع الحصيلة الإجمالية حتى اليوم إلى "1.069.636" فحصًا

سجلت المملكة اليوم، أكثر من 27 ألف فحص خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وهو معدل قياسي في أعداد الفحوصات اليومية التي تجريها وزارة الصحة.

وبلغ إجمالي الفحوصات المخبرية التي أجرتها وزارة الصحة حتى اليوم "1.069.636" فحصًا، بعد تسجيل 27.324 فحصًا جديدًا.

فيروس كورونا الجديد

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12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441 04:13 PM

ارتفاع الحصيلة الإجمالية حتى اليوم إلى "1.069.636" فحصًا

في السعودية.. 27 ألف فحص كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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سجلت المملكة اليوم، أكثر من 27 ألف فحص خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وهو معدل قياسي في أعداد الفحوصات اليومية التي تجريها وزارة الصحة.

وبلغ إجمالي الفحوصات المخبرية التي أجرتها وزارة الصحة حتى اليوم "1.069.636" فحصًا، بعد تسجيل 27.324 فحصًا جديدًا.

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فيروس كورونا الجديد

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