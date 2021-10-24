"الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وسحب رعدية على جازان

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان، تؤدي إلى تدنِ في مدى الرؤية على محافظات: الحرث، الدائر بني مالك، والريث، والطوال، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 مساءً.
تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان، تؤدي إلى تدنِ في مدى الرؤية على محافظات: الحرث، الدائر بني مالك، والريث، والطوال، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 مساءً.