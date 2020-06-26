الولايات المتحدة تُسجل 2,516 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

فيما تجاوز عدد الإصابات بالفيروس 2.4 مليون حالة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية 37,667 إصابة مؤكدة و2,516 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم أن عدد الإصابات بالفيروس وصل في الولايات المتحدة إلى 2,414,870 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 124,325 حالة وفاة.