"إيداع" تعلن إضافة أسهم "أرامكو" إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، اليوم الجمعة 1441/04/09هـ، الموافق 2019/12/06م، إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.