بسبب التدخين في غرفة الملابس .. الاتحاد الآسيوي يعاقب التعاون

فرضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الخميس، غرامة مالية على نادي التعاون، بسبب تدخين ممثليه داخل غرفة الملابس، خلال مباريات دوري أبطال آسيا 2020.

وأكد الموقع الرسمي للآسيوي أن الاتحاد قرر تغريم التعاون مبلغ 6000 دولار، بسبب قيام ممثليه بالتدخين داخل غرفة الملابس، خلال مباراتي الفريق أمام بيرسبوليس الإيراني، بتاريخ 15 و18 سبتمبر الماضي.





