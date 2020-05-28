الكويت تعلن شفاء 752 حالة من كورونا

ارتفعت عدد الحالات التي تعافت إلى 8698 حالة

أعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، اليوم الخميس، شفاء 752 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 8698 حالة.

وقال باسل الصباح: إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.