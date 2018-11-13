للعام الثاني على التوالي.. الجامعة الإسلامية تحصد "الذهبية" في الأداء الحكومي

"المرزوقي": حققنا جوائز ونجاحات عدة على مستوى السعودية خلال الشهرَيْن الماضيَيْن

فازت الجامعة الإسلامية بجائزتين في منافسة الدورة الخامسة لجائزة المدينة المنورة للأداء الحكومي المتميز، هما: الجائزة الذهبية في الفرع الثالث الخاص بالتميز في تنفيذ ومتابعة المشاريع، والجائزة البرونزية في الفرع الرابع المختص بتوظيف وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتفصيلاً، قام الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، بتسليم الجائزتين لمدير الجامعة الإسلامية، بحضور نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن خالد الفيصل، وعدد كبير من المدعوين.

ومن جهته، أكد مدير الجامعة الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي أن الجامعة حققت - ولله الحمد - خلال الشهرين الماضيين جوائز ونجاحات نوعية متميزة عدة على مستوى السعودية؛ وهو ما يؤكد تميزها وجودتها بوصفها إحدى المؤسسات التعليمية الأكاديمية الرائدة محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا.

ونوه "المرزوقي" بجهود جميع منسوبي الجامعة وطلابها الذين يمثلون المكون الرئيس للإبداع والابتكار والريادة من خلال تبنِّي مبادئ العمل بروح الفريق الواحد في سبيل تحقيق أعلى معايير الجودة والإتقان، وتحسين جودة الأداء. مضيفًا بأن هذه الإنجازات والنجاحات تضاف إلى سجل إبداعاتهم وتميزهم وتفانيهم.

وحصلت الجامعة الإسلامية على جوائز واعتمادات دولية عدة خلال الشهرين الماضيين؛ إذ حصلت كلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات بالجامعة على الاعتماد البرامجي الأكاديمي الدولي (ABET) لجميع برامجها، وحصدت الجامعة الإسلامية الأسبوع الماضي جائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها الرابعة عن فئة التعليم العالي الحكومي في المستوى الفضي، وحققت في الأسبوع نفسه المركز الأول في مسابقة "هاكاثون سايبر سيبر" الخاصة بمجال الأمن السيبراني على مستوى السعودية وصولاً إلى إعلان فوز الجامعة بجائزتين من جوائز الدورة الخامسة لجائزة المدينة المنورة للأداء الحكومي المتميز.