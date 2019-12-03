"المعيرفي" لـ"سبق": تمنيت أن أكون في الملعب حينما صرخت بجملة "سلّم .. ياسالم"

- الدقيقتين 85 و 90 صنعت يومي مع الأخضر.
- إنجاز الهلال الآسيوي هو إنجاز مستحق للوطن .
- "الكعبي " و "الحربين " قريبين للقلب .
- أحلم بالتعليق على نهائيات كأس العالم للمنتخبات
أمضى المعلق الرياضي سمير المعيرفي أكثر من 10 سنوات في مجال التعليق الرياضي، لكن نجمه لم يبرز إلا في الفترة الأخيرة ، بعد أن قام بالتعليق على أهم المباريات في الدوري الاسباني والإيطالي والإنجليزي .
"سلم ياسالم " جمله كانت بمثابة بطاقة تعريف لـ"المعيرفي" مع الجمهور السعودي، حينما أطلق جملته الشهيرة في مباراة المنتخب السعودي ونظيره أوزبكستان في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وآسيا 2023
.
"سبق" إلتقت "المعيرفي " من خلال الحوار التالي :
مضت 10 سنوات من علاقتك مع "المايك " .. لماذا كانت مباراة الأخضر السعودي ونظيره الأوزبكي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وآسيا 2023 هي الأبرز ؟
- الحدث دائماً يصنع الحضور ، وبالذات إذا كان من خلال العشق وهو منتخب بلادك ، لذا كان التفاعل لا إرداياً والحمد لله أن اللاعبين "بيضوا الوجه" في تلك المباراة .
نقطة التحول كانت بتوقيت تسديدتي سلمان الفرج وسالم الدوسري وما بعد الدقيقة 85 .. هل هذا صحيح ؟
كانت الخسارة للأخضر لو حدثت لا سمح الله تضعه في حسابات معقده، كان الجميع يطالب بالتعادل ، لكن الحمدلله تحقق الفوز وقلبت النتيجة، وتفاعلت مع هدف سلمان كثيرا لكن هدف سالم كان بمثابة "رصاصة الرحمة " لذا نهضت لاشعورياً وشعور غريب جعلني أقف وارفع صوتي "سلم ياسالم"، بعد أن أحرز هدفاً في غاية الجمال ، وكانت أول مباراة رسمية أعلق عليها للمنتخب السعودي الأول .
وأحب أن اهنئي الهلال عامة وسالم خاصة على حصول "الزعيم " على كأس دوري أبطال آسيا2019 من أمام أوراوا الياباني وهذا إنجاز وطني قبل أن يسجل بأسم الهلال .
لم تتفاعل كثيراً مع هدف التعديل من قدم سلمان الفرج ؟
- هدف سلمان كانت عنوانه "هدف الهيبه" للأخضر ، نحن زعماء آسيا على مختلف الأصعدة ، لذا كان الإنصاف في تلك المباراة للقائد الفرج ونجوميته من خلال الهدف الجميل الذي أحرزه وفي التوقيت الصعب ، لكن هدف سالم أعاد النقاط الثلاث لمستحقيها .
داخل الكابينه شاهد الجميع تفاعلك مع المباراة .. وأنت في الرياض واللقاء يقام في طشقند ؟
- هذا صحيح الكابينه في الرياض لكن القلب كان هناك في أوزبكستان مع الأخضر، والحمدلله وفقنا جميعا، وأحب أقدم الشكر للمشرف على القنوات الرياضية غانم القحطاني والعزيز ناصر العصيمي ، هما من منحاني تلك الفرصة .
ولو كنت هناك في الملعب حينما سجل سالم الدوسري الهدف الثالث لتركت كابينة التعليق ونزلت الملعب اقبل راس سالم الدوسري .
شاهدت تقليد لاعب الهلال "الفرنسي" قوميز لصوتك أثناء التعليق وبالذات على هدف سالم الدوسري في مرمى المنتخب الأوزبكي ، ماذا يعني لك ذلك ؟
- أجاب ( ضاحكاً) .."قوميز" شخصية مندمجة في المجتمع وساند الأخضر وأنخرط في المجتمع السعودي وهو يذكرني بالبرازيلي "إيلتون " ، وكنت سعيد جداً بتقليد وصل"قوميز" لي ، لحظة تسجيل سالم الدوسري الهدف الثالث ، وهذا يعني أن صوتي وصل .
شهادة تعتز بها ؟
- شهادة رئيس الإتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل ، بعد مباراة منتخبنا وأوزبكستان في التصفيات ، كما أعتز بحصولي على جائزة شيخ المعلقين العرب زاهد قدسي - رحمه الله - كأفضل معلق واعد لعام 2014 ، وأسعى لحصدها مجدداً إن شاء الله .
هل تأثرت بأحد المعلقين قبل دخولك المجال ؟
- أسماء كثيرة تعلمنا منها ، وربما أن الصديق الإماراتي علي الكعبي والعزيز عيسى الحربين كانوا الأقرب لقلبي .
مالذي يزعجك بعد رحلة 10 سنوات في التعليق الرياضي؟
.
- أطفال "تويتر " الذين " يخربشون " ويشوهوا النجاحات ، لكن الآن أصبحت لدى مناعة قويه في التجاهل ، والحمدلله نجاحاتي خلال هذه المسيرة رد قوي عليهم .
حضرت كمعلق في نهائي آسيا وأمم أوروبا والخليج وأهم الدوريات ( الاسباني والانجليزي والايطالي ) .. ماذا بقي ؟
- بالتأكيد الحلم هو التعليق على نهائيات كأس العالم للمنتخبات وإن شاء الله يتحقق .المعلق الرياضي سمير المعيرفي المنتخب السعودي التصفيات الآسيوية كأس العالم 2022 كأس آسيا 2023
قال أنه لم يشاهد الكاميرا في "كابينة" التعليق .. وما حدث كان لاشعورياً
- الدقيقتين 85 و 90 صنعت يومي مع الأخضر.
- إنجاز الهلال الآسيوي هو إنجاز مستحق للوطن .
- "الكعبي " و "الحربين " قريبين للقلب .
- أحلم بالتعليق على نهائيات كأس العالم للمنتخبات
أمضى المعلق الرياضي سمير المعيرفي أكثر من 10 سنوات في مجال التعليق الرياضي، لكن نجمه لم يبرز إلا في الفترة الأخيرة ، بعد أن قام بالتعليق على أهم المباريات في الدوري الاسباني والإيطالي والإنجليزي .
"سلم ياسالم " جمله كانت بمثابة بطاقة تعريف لـ"المعيرفي" مع الجمهور السعودي، حينما أطلق جملته الشهيرة في مباراة المنتخب السعودي ونظيره أوزبكستان في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وآسيا 2023
.
"سبق" إلتقت "المعيرفي " من خلال الحوار التالي :
مضت 10 سنوات من علاقتك مع "المايك " .. لماذا كانت مباراة الأخضر السعودي ونظيره الأوزبكي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وآسيا 2023 هي الأبرز ؟
- الحدث دائماً يصنع الحضور ، وبالذات إذا كان من خلال العشق وهو منتخب بلادك ، لذا كان التفاعل لا إرداياً والحمد لله أن اللاعبين "بيضوا الوجه" في تلك المباراة .
نقطة التحول كانت بتوقيت تسديدتي سلمان الفرج وسالم الدوسري وما بعد الدقيقة 85 .. هل هذا صحيح ؟
كانت الخسارة للأخضر لو حدثت لا سمح الله تضعه في حسابات معقده، كان الجميع يطالب بالتعادل ، لكن الحمدلله تحقق الفوز وقلبت النتيجة، وتفاعلت مع هدف سلمان كثيرا لكن هدف سالم كان بمثابة "رصاصة الرحمة " لذا نهضت لاشعورياً وشعور غريب جعلني أقف وارفع صوتي "سلم ياسالم"، بعد أن أحرز هدفاً في غاية الجمال ، وكانت أول مباراة رسمية أعلق عليها للمنتخب السعودي الأول .
وأحب أن اهنئي الهلال عامة وسالم خاصة على حصول "الزعيم " على كأس دوري أبطال آسيا2019 من أمام أوراوا الياباني وهذا إنجاز وطني قبل أن يسجل بأسم الهلال .
لم تتفاعل كثيراً مع هدف التعديل من قدم سلمان الفرج ؟
- هدف سلمان كانت عنوانه "هدف الهيبه" للأخضر ، نحن زعماء آسيا على مختلف الأصعدة ، لذا كان الإنصاف في تلك المباراة للقائد الفرج ونجوميته من خلال الهدف الجميل الذي أحرزه وفي التوقيت الصعب ، لكن هدف سالم أعاد النقاط الثلاث لمستحقيها .
داخل الكابينه شاهد الجميع تفاعلك مع المباراة .. وأنت في الرياض واللقاء يقام في طشقند ؟
- هذا صحيح الكابينه في الرياض لكن القلب كان هناك في أوزبكستان مع الأخضر، والحمدلله وفقنا جميعا، وأحب أقدم الشكر للمشرف على القنوات الرياضية غانم القحطاني والعزيز ناصر العصيمي ، هما من منحاني تلك الفرصة .
ولو كنت هناك في الملعب حينما سجل سالم الدوسري الهدف الثالث لتركت كابينة التعليق ونزلت الملعب اقبل راس سالم الدوسري .
شاهدت تقليد لاعب الهلال "الفرنسي" قوميز لصوتك أثناء التعليق وبالذات على هدف سالم الدوسري في مرمى المنتخب الأوزبكي ، ماذا يعني لك ذلك ؟
- أجاب ( ضاحكاً) .."قوميز" شخصية مندمجة في المجتمع وساند الأخضر وأنخرط في المجتمع السعودي وهو يذكرني بالبرازيلي "إيلتون " ، وكنت سعيد جداً بتقليد وصل"قوميز" لي ، لحظة تسجيل سالم الدوسري الهدف الثالث ، وهذا يعني أن صوتي وصل .
شهادة تعتز بها ؟
- شهادة رئيس الإتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل ، بعد مباراة منتخبنا وأوزبكستان في التصفيات ، كما أعتز بحصولي على جائزة شيخ المعلقين العرب زاهد قدسي - رحمه الله - كأفضل معلق واعد لعام 2014 ، وأسعى لحصدها مجدداً إن شاء الله .
هل تأثرت بأحد المعلقين قبل دخولك المجال ؟
- أسماء كثيرة تعلمنا منها ، وربما أن الصديق الإماراتي علي الكعبي والعزيز عيسى الحربين كانوا الأقرب لقلبي .
مالذي يزعجك بعد رحلة 10 سنوات في التعليق الرياضي؟
.
- أطفال "تويتر " الذين " يخربشون " ويشوهوا النجاحات ، لكن الآن أصبحت لدى مناعة قويه في التجاهل ، والحمدلله نجاحاتي خلال هذه المسيرة رد قوي عليهم .
حضرت كمعلق في نهائي آسيا وأمم أوروبا والخليج وأهم الدوريات ( الاسباني والانجليزي والايطالي ) .. ماذا بقي ؟
- بالتأكيد الحلم هو التعليق على نهائيات كأس العالم للمنتخبات وإن شاء الله يتحقق .