الإجمالي 32.. "ساما" تصرح لـشركتي تقنية مالية جديدتين للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية

ضمن مساعي المؤسسة الهادفة إلى دعم التجارة الإلكترونية وتعزيز وتنويع الخدمات المالية

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، التصريح لشركتين متخصصتين في مجال التقنية المالية، وهما: شركة تابي السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات Tabby، وشركة نخلة لتقنية نظم المعلومات Tamara؛ للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية (Regulatory Sandbox) لتنضما بذلك إلى قائمة الشركات المصرح لها من قبل المؤسسة في الدفعات السابقة ليصبح إجمالي عدد الشركات 32 شركة.



وبينت "ساما"، أن الشركتين سبق أن تقدمتا بطلب الانضمام إلى البيئة التجريبية التشريعية خلال فترة التقديم الثانية من عام 2019م، وتمت الموافقة بعد دراسة طلب الشركتين واستيفائهما الشروط اللازمة وفق الضوابط المنشورة.

موضحة في هذا الصدد، أن قبول خدمة حلول الدفع الآجل للمتاجر الإلكترونية (Buy now –Pay later) في البيئة التجريبية التشريعية للمؤسسة أتى ضمن مساعي المؤسسة الهادفة إلى دعم التجارة الإلكترونية، وتعزيز وتنويع الخدمات المالية والمنتجات المعروضة بالقطاع المالي، والدفع نحو التحول الرقمي بما يتوافق مع متطلبات وأهداف برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030، وكذلك لرفع مستوى الشمول المالي. ولمزيد من المعلومات؛ يمكنكم زيارة (الرابط).