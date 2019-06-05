إرث مستمر.. أهالي الطائف يتمسكون بزيارات العيد برغم تنوع وسائل التواصل

يجتمعون عقب الصلاة على إفطار جماعي ويبدأون زياراتهم من اليوم الأول للثالث

يحرص أهالي عدد من الأحياء بمحافظة الطائف ومراكزها، على التمسك بتقاليد الاحتفال بعيد الفطر، في تبادل الزيارات بينهم من بعد صلاة العيد حتى اليوم الثالث من العيد والإفطار الجماعي؛ في إرث تقليدي مستمر توارثته الأجيال جيلًا بعد جيل.

حيث أظهر عدد من أهالي المحافظة ممارسة العادات الموروثة عن آبائهم قديمًا؛ بدءًا من التوجه باكرًا في أول أيام العيد إلى المصليات، والاجتماع على الإفطار الجماعي ومن بعدها تبادل الزيارات حتى اليوم الثالث من العيد، وسط مشاركة كبار السن والأطفال المعايدة.

ولا تزال مظاهر العيد في محافظة الطائف باقية بأصالتها المعهودة، على الرغم من تنوع وسائل التواصل الاجتماعي في التهاني بالعيد؛ حيث لم يتغير عن الماضي بشكل كبير فزيارة الأقارب والجيران وأبناء الحي مستمرة منذ سنوات طويلة وسط احتفالات بعض القرى والأحياء بالفنون الشعبية القديمة الجميلة.