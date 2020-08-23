أمطار الأحد في جازان.. تشمل 9 محافظات والحالة تنتهي الـ8 مساءً

تنبيه الأرصاد: مصحوبة بنشاط في الرياح وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: (صبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، وصامطة، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).

وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ8 مساءً بمشيئة الله.