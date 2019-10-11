شركة برازيلية تخطط لإنشاء مصنع في السعودية

تملك علامتَيْن تجاريتَيْن وتسعى لتكثيف نشاطها في المملكة

تخطط شركة الأغذية البرازيلية التي تملك العلامتَيْن التجاريتَيْن "ساديا" و"بيرديجاو" لافتتاح مصنع لها في السعودية، وتصنيع منتجاتها داخل السعودية.

وتعمل الشركة على تكثيف وتوسيع نشاطها في السوق السعودي؛ إذ تخطط لتصنيع منتجاتها محليًّا عبر شركاء محليين، أو مصنع بملكية كاملة.

وباعت الشركة البرازيلية نحو 298 ألف طن من الدواجن الحلال في الربع الثاني من عام 2019، وتم تصدير 10 آلاف طن منها إلى المملكة العربية السعودية.