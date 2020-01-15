أطلق صفارات الإنذار.. الاحتلال يعلن استهداف أراضيه بـ4 صواريخ من غزة

الأول من نوعه منذ 3 أسابيع

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الأربعاء) أن أربعة صواريخ أُطلقت من قطاع غزة على أراضيه دون ورود تقارير عن وقوع ضحايا أو أضرار، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وبيَّن جيش الاحتلال في بيان أن منظومة القبة الحديدية الدفاعية أسقطت صاروخين فقط.

وانطلقت صفارات الإنذار من الصواريخ في بلدات إسرائيلية عدة قرب الحدود مع غزة.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، الذي تفرض إسرائيل عليه حصارًا. ويعد هذا الإطلاق هو الأول من نوعه منذ ثلاثة أسابيع.