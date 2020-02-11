فيديو مشين.. شاهد كيف تتعمد امرأة نشر "كورونا" بين جيرانها

بعد إصابتها بالفيروس القاتل

في فيديو انتقام مشين، التقطت كاميرات مراقبة داخل إحدى البنايات في الصين، سيدة صينية مصابة بفيروس كورونا وهي تبصق عمدًا على مقابض أبواب جيرانها؛ بهدف نشر العدوى.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، يأتي رد فعل السيدة، عقب تطبيق الحجر الصحي على المبنى الذي تقيم فيه بمدينة ووهان.

ووجّه نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، بوضع جميع المرضى في مدينة ووهان ومَن هم على اتصال بهم، في المستشفيات ومعسكرات الحجر الصحي.

ويظهر في الفيديو السيدة وهي تتجول في ممر المجمع السكني وبوصولها لنهاية الممر، نظرت خلفها لتتأكد من عدم مشاهدة أي من الجيران لها؛ لتبدأ في البصق على مقابض الأبواب.

وأشارت قناة الأخبار الصينية إلى أن المجمع السكني الذي تقيم فيه السيدة، يخضع للحجر الصحي الصارم، وأن بعض المرضى كانوا معزولين في منازلهم.