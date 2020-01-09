إغلاق احترازي لـ"عقبة قلوة الباحة" نتيجة تساقط الصخور

بصفة مؤقتة حتى إزالة العوائق والتأكد من سلامة الطريق

أغلقت الجهات المرورية، عقبة قلوة بمنطقة الباحة، احترازيًّا؛ لوجود صخور متساقطة.

يأتي ذلك بصفة مؤقتة حتى إزالة العوائق والتأكد من سلامة الطريق.

الجدير ذكره أن عقبات الباحة تكررت فيها الإغلاقات مع كل موسم ممطر.

الجهات المرورية عقبة قلوة الباحة أمطار الباحة

0

09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441 10:35 AM

بصفة مؤقتة حتى إزالة العوائق والتأكد من سلامة الطريق

إغلاق احترازي لـ"عقبة قلوة الباحة" نتيجة تساقط الصخور

عبدالعزيز الشهري

الباحة

0 259

أغلقت الجهات المرورية، عقبة قلوة بمنطقة الباحة، احترازيًّا؛ لوجود صخور متساقطة.

يأتي ذلك بصفة مؤقتة حتى إزالة العوائق والتأكد من سلامة الطريق.

الجدير ذكره أن عقبات الباحة تكررت فيها الإغلاقات مع كل موسم ممطر.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الجهات المرورية عقبة قلوة الباحة أمطار الباحة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020