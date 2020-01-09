إغلاق احترازي لـ"عقبة قلوة الباحة" نتيجة تساقط الصخور

بصفة مؤقتة حتى إزالة العوائق والتأكد من سلامة الطريق

أغلقت الجهات المرورية، عقبة قلوة بمنطقة الباحة، احترازيًّا؛ لوجود صخور متساقطة.

يأتي ذلك بصفة مؤقتة حتى إزالة العوائق والتأكد من سلامة الطريق.

الجدير ذكره أن عقبات الباحة تكررت فيها الإغلاقات مع كل موسم ممطر.