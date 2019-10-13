"الطيران المدني": الإعلان عن صالتين جديدتين بمطار الرياض.. قريباً

"الرؤساء" أكد استمرار العمل على تطوير البنى التحتية لمطارات المملكة

كشف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الرؤساء، عبر منصة الهيئة على موقع "تويتر"، عن أن الهيئة بصدد الإعلان عن صالتين جديدتين في مطار الملك خالد الدولي بالرياض بعد التجديدات، وهما 3 و4 ومنصة لوجستية وعدد من التراخيص لمشغلي الطيران المدني.

أكد ذلك رئيس الهيئة في افتتاح فعاليات "المؤتمر اللوجستي السعودي الثالث في الرياض"، والذي يستمر حتى يوم 16 أكتوبر 2019 الذي أكد استمرار العمل على تطوير البنى التحتية لمطارات المملكة البالغ عددها 28 مطاراً.

وكشف عن زيادة حركة المسافرين عبر مطار الملك خالد الدولي مع بداية عام 2020م تزامناً مع انتهاء مشروع تطوير صالتي 3 و4 العام المقبل.