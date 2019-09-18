بحضور منصور بن مشعل والصائغ.. الأهلي يواصل تحضيراته لمباراة الفتح

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم وذلك استعداداً لمباراة الجولة الرابعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عندما يواجه الفتح مساء يوم السبت المقبل على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

وشهدت التدريبات حضور ومتابعة المشرف العام على كرة القدم الأمير منصور بن مشعل، ورئيس النادي المهندس أحمد الصائغ ونائبه عبد الصمد القرشي.

استهلت عناصر الفريق الحصة التدريبية بتمارين الإحماء قبل أن يؤدي لاعبو الفريق مران التحكم بالكرة والاستحواذ تحت الضغط والتمرير السريع.

وعمد المدرب الوطني صالح المحمدي إلى تكثيف الجرعات التكتيكية عندما أقام مناورة فنية على منتصف ملعب التدريبات، اشتملت على العديد من التعليمات والتوجيهات الفنية.