بمناسبة زيارة ولي العهد للإمارات.. "الدارة" تنشر خبر توقيع اتفاقية الحدود بين البلدين

بالتزامن مع الزيارة الرسمية الحالية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، نشرت دارة الملك عبدالعزيز، اليوم الخميس، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، صورة من عدد صحيفة "أم القرى"، يتضمّن خبراً عن توقيع الشيخ زايد آل نهيان والملك فهد بن عبدالعزيز (النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وقتئذ) بالأحرف الأولى على اتفاقية الحدود بين السعودية والإمارات في 23 أغسطس 1974م.
وتضمّن عدد الصحيفة نفسه خبراً ذا صلة، عن البيان المشترك لمحادثات الملك فيصل بن عبدالعزيز والشيخ زايد آل نهيان، والتوقيع على اتفاقية الحدود بين المملكة والإمارات، مستذكرة صفحة مهمة من صفحات العلاقات بين البلدين.زيارة ولي العهد للإمارات 2019 ولي العهد في الإمارات دارة الملك عبدالعزيز
تضمّن البيان المشترك لمحادثات الملك فيصل والشيخ زايد
بالتزامن مع الزيارة الرسمية الحالية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، نشرت دارة الملك عبدالعزيز، اليوم الخميس، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، صورة من عدد صحيفة "أم القرى"، يتضمّن خبراً عن توقيع الشيخ زايد آل نهيان والملك فهد بن عبدالعزيز (النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وقتئذ) بالأحرف الأولى على اتفاقية الحدود بين السعودية والإمارات في 23 أغسطس 1974م.
وتضمّن عدد الصحيفة نفسه خبراً ذا صلة، عن البيان المشترك لمحادثات الملك فيصل بن عبدالعزيز والشيخ زايد آل نهيان، والتوقيع على اتفاقية الحدود بين المملكة والإمارات، مستذكرة صفحة مهمة من صفحات العلاقات بين البلدين.