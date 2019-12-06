بالأسماء.. "موهبة" تعلن تأهل 12 طالبًا من تعليم الليث لأولمبياد إبداع 2020

تقيمه المؤسسة لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية على مستوى المملكة

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، عن تأهل (١٢) طالبة وطالبًا من إدارة التعليم بمحافظة الليث؛ للمشاركة في تصفيات الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي إبداع 2020م، الذي تقيمه المؤسسة على مستوى المملكة بالشراكة مع وزارة التعليم لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية.

وفي التفاصيل: جاء إعلان النتائج بعد أن أنهت مؤسسة موهبة مرحلة التحكيم الإلكتروني لكافة المشاركين والمشاركات على مستوى المملكة، وانطباق معايير وضوابط الترشيح على المشاريع العلمية والإبداعية المتأهّلة؛ حيث حلّت إدارة التعليم بمحافظة الليث في (المركز السادس) على مستوى الإدارات التعليمية المتأهلة للتصفيات، والبالغ عددها (38) إدارة تعليمية متأهلة.

وفي هذا الصدد أكدت المساعدة للشؤون التعليمية هدية محمد البركاتي، حرص إدارة التعليم على تسخير كافة الجهود والإمكانات لتوفير بيئة تربوية ومدرسية وتعليمية وتنافسية متميزة، لتحفيز ورعاية الموهوبين والموهوبات والمبدعين والمبدعات، في شتى مجالات الموهبة والفنون والأنشطة المختلفة، وهنأت كافة الطلاب والطالبات المتأهلين، متمنية لهم كل التوفيق والنجاح في المراحل المتقدمة من الأولمبياد الوطني.

بدورها عبّرت رئيسة قسم الموهوبات عائشة هاشم العيافي، عن بالغ فخرها واعتزازها وسعادتها بهذا الإنجاز، مقدمة أجمل التهاني والتبريكات والشكر والتقدير للطالبات المتأهلات ولأسرهن ولقائدات مدارسهن ولمنسقات الموهبة، والمشرفات التربويات بالقسم؛ على حسن إشرافهن على تدريب وتأهيل الطالبات للمسابقة، وتعزيزهن لأفكار الطالبات من خلال البرامج الإثرائية الداعمة لأبحاثهن ومبتكراتهن.

وعبرت مشرفة رعاية الموهوبات ومنسقة الأولمبياد الوطني للإبداع بالليث (بنات)، حميدة عبدالله المالكي؛ عن بالغ سرورها بهذا الإنجاز، مؤكدة أن تأهل طالباتهن جاء ثمرةً للجهود المتواصلة والتعاون البنّاء بين القسم وكافة المدارس وأسر الطالبات، والإشراف والمتابعة على مراحل إعداد المشاريع للطالبات المشاركات، وتسجيلها في الموقع، وإجراء التجارب العلمية لهن، والحلول المبتكرة لمشاريعهن، وفي ظلّ الشراكات العلمية المتعددة التي تبنّاها القسم في سبيل دعم مواهب وأفكار الطالبات.

وجاءت أسماء المتأهّلين والمتأهّلات كالتالي:

متعب لافي بن عبيد العضلي (ثانوية الفتح).

أرين حامد أحمد آل جعده الحساني (ثانوية أضم).

أريام سعد سالم آل حميدة العصماني (ثانوية أضم).

زهراء عوض بن حسن بن قصبان النعيري (ثانوية الوسقة).

سارة محمد بن ختيم المالكي (متوسطة أضم).

سمية عبدالمعين حمد آل مبارك البركاتي (ثانوية الوسقة).

سوزان رحمان بن رداد العفيفي المالكي (ثانوية شعب المرتع).

غرام صالح بن حامد العصماني المالكي (ثانوية شعب المرتع).

مها بندر بن ختيم المالكي (ثانوية أضم).

نوال فيصل عبدالرحيم آل حسن اليزيدي (ثانوية بني يزيد).

هناء عامر رداد آل حسن اليزيدي (ثانوية بني يزيد).

يارا نور بن مسعود الساعدي المالكي (ثانوية العطف).