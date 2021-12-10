إطلاق "بطاقة سند للخصومات الطبية" بالمملكة

أعلنت شركة بطاقة سند لخدمات الأعمال إطلاق منتج بطاقة سند للخصومات الطبية، وهي بطاقة خصومات طبية إلكترونية، تخدم مختلف الفئات السنية من الجنسين من المواطنين والمقيمين داخل المملكة.

وتمنح بطاقة سند حاملها خصومات فورية وحقيقية لدى أكبر المستشفيات وعيادات الأسنان والمراكز والمختبرات الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، مثل مستشفيات السعودي الألماني، ومستشفيات الحياة الوطني، وعيادات المسواك لطب الأسنان، ومختبرات البرج، ومئات المجمعات الطبية المتنوعة.. كما تمنح حاملها استخدامًا غير محدود، وبدون قيود، طوال فترة اشتراكه السنوي الثابت، بسعر مميز ومنافس.

كما تتميز البطاقة بسهولة الحصول عليها إلكترونيًّا بعد إتمام عملية شرائها، سواء عبر الموقع الرسمي Snadcard.com ، أو من خلال التواصل على رقم 920008122، أو عبر خدمة الواتس آب 0571227000 .